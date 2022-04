Schule : 900 ukrainische Schüler: Noch keine Lehrer eingestellt

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen lernen inzwischen 891 ukrainische Flüchtlingskinder - doch geflüchtete Lehr- oder Erziehungskräfte aus dem Land wurden bislang nicht eingestellt. In den Deutschkursen für ausländische Kinder an den Schulen seien noch Plätze frei, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ)-Klassen würden an 94 Schulen in MV angeboten.

Ein weiterer Grund dafür, dass noch keine ukrainischen Pädagogen mit Deutschkenntnissen eingestellt wurden, sei, dass für jede Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein polizeiliches Führungszeugnis nötig sei. Derzeit werde in der Kultusministerkonferenz geklärt, wie das am besten zu bewerkstelligen sei oder ob in diesem Fall darauf verzichtet werden kön...

