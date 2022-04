Corona-Verstöße : 53.000 Anzeigen und 7,6 Millionen Euro Bußgeld

Auf Anfrage der Opposition hat der Hamburger Senat ein Zahlenwerk der anderen Art zur Corona-Pandemie vorgelegt. Es geht nicht um Infizierte und Genesene, sondern um die Folgen der Verordnungen: Anzeigen, Bußgelder, Haftandrohungen und verschobene Operationen.

In den vergangenen zwei Jahren hat Hamburg mehr als 7,6 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern kassiert. Wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker weiter hervorgeht, wurden zwischen dem 3. April 2020 und dem vergangenen 24. März 46.502 Bußgeldbescheide in der Hansestadt erlassen. Die „Re...

