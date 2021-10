Kampfflugzeuge und Bomber : 52 Militärjets – China verstärkt Provokationen in Taiwans Luftraum

Mit einer erneuten Rekordzahl von Militärflugzeugen hat Chinas Volksbefreiungsarmee erneut die Luftabwehr Taiwans auf die Probe gestellt. Die scharfe Kritik der USA an den Manövern läuft ins Leere.

Taipeh | Taiwans Verteidigungsministerium berichtete in Taipei, dass am Montag allein 52 Flugzeuge in die Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen seien – so viele wie nie zuvor. Zum chinesischen Nationalfeiertag am Freitag waren bereits zwei Tage in Folge mit jeweils 38 und 39 Flügen vorläufige Höhepunkte erreicht worden. Unter den 52 F...

