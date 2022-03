Ukraine-Krieg : 5000 Teilnehmer zum Auftakt von Friedensdemo in Hamburg

Rund 5000 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Sonntag zum Auftakt einer Friedensdemonstration in Hamburg versammelt. Zu der Kundgebung am Jungfernstieg hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund zusammen mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und einem breiten Bündnis aus Gruppen und Parteien aufgerufen. Die Demonstration stand unter dem Motto „Stoppt den Krieg - Frieden in der Ukraine jetzt!“.

Die russische Regierung müsse unverzüglich alle Angriffe einstellen und sich aus der Ukraine zurückzuziehen, forderten die Organisatoren der Demo. Russland provoziere mit seinem Angriffskrieg sehenden Auges eine Eskalation militärischer Gewalt, die jederzeit völlig außer Kontrolle geraten könne. Bereits am vergangenen Wochenende waren in Hamburg nach P...

