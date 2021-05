Marokko öffnet Grenze : Spanische Nordafrika-Exklave: 5000 Migranten schwimmen nach Ceuta

Tausende Migranten sind von Marokko ins spanische Ceuta geschwommen, Hunderte sollen wieder abgeschoben worden sein.

Ceuta/Madrid | Sie schwammen durch das Mittelmeer oder liefen bei Ebbe am Strand entlang: Mindestens 5000 Migranten haben am Montag von Marokko aus die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta erreicht. Die Behörden der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta haben mittlerweile begonnen, die Erwachsenen in einem Stadion unterzubringen. Sie sollten anschließend nach Marokko...

