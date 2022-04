Lübeck : 400 gehen Kreuzweg: Bischöfin ruft zu Zusammenhalt auf

Hunderte Menschen haben am Karfreitag in Lübeck an einem ökumenischen Kreuzweg teilgenommen. Die Prozession unter dem Motto „Zusammenhalt“ stand ganz unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. An dem von der evangelischen und der katholischen Kirche gemeinsam organisieren Kreuzweg nahmen auch die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße vom Erzbistum Hamburg teil.

Fehrs rief die Teilnehmer auf, sich aktiv für die Demokratie und gegen Gewalt einzusetzen. „Wir müssen Zusammenhalt zeigen und ein Nein aussprechen, wenn Macht missbraucht und Völkerrecht gebrochen wird, sagte sie. Heße sagte, die Eskalation der Gewalt mache fassungslos, sprachlos und ohnmächtig. „Wir stehen vor den Trümmern unserer Friedenspolitik und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.