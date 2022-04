Corona-Lockerungen : 3G-Regel weitgehend Geschichte in MV: Osterreisewelle rollt

In den meisten Bundesländern ist 3G schon seit Anfang April Geschichte - jetzt hat der Nordosten nachgezogen. Seit Donnerstag können Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, wieder ohne Test zum Friseur, ins Fitnessstudio, Kino oder ins Restaurant.

Pünktlich zum Beginn der Ostertage ist am Gründonnerstag fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefallen. Ausnahmen sind Krankenhäuser und Pflegeheime. In Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2G plus. Das heißt: Besucher dort müssen geimpft oder genesen sein plus einen Negativtest haben. Außerdem mü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.