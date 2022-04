Pandemie : 3G-Regel fällt in Gastronomie am 14. April

Zu Ostern mit Freunden oder Familie ins Restaurant - das geht dieses Jahr ohne Probleme, denn die 3G-Regel fällt. Eineinhalb Wochen nach der Erklärung des ganzen Bundeslandes zum Corona-Hotspot ist dies die erste Lockerung. Weitere könnten nächste Woche folgen.

Vom 14. April an können auch in Mecklenburg-Vorpommern ungeimpfte Menschen wieder ohne Corona-Test ins Restaurant gehen. Die Landesregierung hat am Dienstag die sogenannte 3G-Regelung für die Gastronomie gestrichen. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer Kabinettssitzung in Schwerin sagte, müssen aber Urlauber, die nicht gegen Covid-...

