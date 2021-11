Vor Bund-Länder-Konferenz : 3G und Homeoffice-Pflicht: Das sollten Sie als Arbeitnehmer wissen

Die Ampel-Koalitionäre planen strengere Corona-Regeln für den Arbeitsplatz: 3G – und wer nicht geimpft oder genesen ist, unterliegt einer Testpflicht. Was Arbeitnehmer dazu wissen müssen.

Berlin | Die individuelle Homeoffice-Pflicht soll zurückkehren. Nach Plänen von SPD, Grünen und FDP soll bundesweit eine 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt werden, das Gesetz soll am Donnerstag verabschiedet werden. 3G am Arbeitsplatz mit Kontroll- und Nachweispflicht Zutritt zum Arbeitsplatz soll es nicht mehr geben, wenn dort "physischer Kontakt" zu a...

