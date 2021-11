Friedliche Revolution 1989 : 32 Jahre Mauerfall - Zupke wirbt für Hilfen an SED-Opfer

Eine Welle der Euphorie erfasste Millionen Menschen, als die DDR am 9. November 1989 die Grenzen öffnete. Drei Jahrzehnte später kämpfen viele damals Verfolgte aber immer noch Anerkennung und Hilfe.

Berlin | Mit einer Zeremonie an der Bernauer Straße hat Berlin am Dienstag an den Mauerfall vor 32 Jahren erinnert. Am ehemaligen Todesstreifen wurden Kerzen entzündet, um der friedlichen Revolution in der DDR 1989, aber auch der für viele schwierigen Wendezeit zu gedenken. Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke nutzte das historische Datum, um mehr Hilfen f...

