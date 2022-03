Fallzahlen : 27 weitere Corona-Todesfälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind bis Freitag 27 weitere Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle erhöhte sich damit nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 7546. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut auf 1148,6 - nach 1111,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. 28 890 bestätigte Neuinfektionen wurden gezählt. Seit Pandemie-Beginn vor rund zwei Jahren zählte das Robert Koch-Institut 1.116.990 Corona-Infektionen im Bundesland.

Nach Angaben des niedersächsischen Landesgesundheitsamts sind in den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zahlreiche Sars-CoV-2-Meldefälle aus dem Landkreis Göttingen enthalten - genau ging es um 9954. Bei etwa 9500 dieser Fälle handelt es sich demnach um Nachübermittlungen, die wegen Arbeitsbelastung bisher nicht hätten übermittelt werden können. Auf die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.