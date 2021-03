Prozess in Minneapolis : 27 Millionen Dollar für Familie von George Floyd

Die Familie des durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaners George Floyd erhält 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld.

Minneapolis | Die Einigung mit der US-Stadt Minneapolis in Rekordhöhe sei noch vor dem Gerichtsurteil erzielt worden, erklärten die Anwälte der Familie am Freitag. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners hatte am Montag in Minneapolis der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Mehr in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.