Prozess : 17 Migranten im Laderaum: Geständnisse gegen Schleuser

Eingepfercht in einem Transporter werden im vergangenen Oktober 17 Menschen auf der Belarus-Route nach Deutschland gefahren. Die Tour fliegt auf, mehrere Täter werden gefasst. Der Prozess beginnt mit Geständnissen.

Ein Prozess wegen bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen vier Angeklagte in Neubrandenburg hat mit Geständnissen begonnen. Drei der vier Angeklagten gaben am Mittwoch in unterschiedlicher Weise zu, im Oktober 2021 für die Schleusung von Flüchtlingen von Belarus nach Deutschland angeworben worden zu sein. Man habe ihnen zwischen 500 und 1500 E...

