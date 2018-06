Jugendlicher stellt sich : 17-Jähriger nach tödlichem Messerangriff festgenommen

Hat ein 17-Jähriger in Viersen ein 15 Jahre altes Mädchen erstochen? Im Fall des tödlichen Messerangriffs am Niederrhein nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

von dpa

12. Juni 2018, 15:27 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Viersen hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen. Nach Angaben der Ermittler wird der Jugendliche aus Viersen dringend verdächtigt, die 15-Jährige am Montag in einem Park der niederrheinischen Stadt erstochen zu haben.

Der gebürtige Bulgare aus Viersen habe sich auf einer Wache in Begleitung seiner Rechtsanwältin gestellt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Ermittler scheinen sich sicher, den mutmaßlichen Täter gefasst zu haben. Der 17-Jährige und das Opfer hätten sich gekannt. Unklar ist aber bislang, ob sie befreundet waren. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. «Jetzt wird abgeklärt, ob er etwas sagen will», sagte sie.

Zuvor war ein 25-Jähriger auf freien Fuß gesetzt worden, der zunächst als Verdächtiger gegolten hatte. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin. «Der hatte aus einem völlig anderen Grund Angst vor der Kontrolle und ist deswegen laufen gegangen.» Der 25-jährige Mann war bei einer Polizeikontrolle am Montag geflüchtet, er hatte sich dann aber gestellt.

Die 15-Jährige war am helllichten Tag in einem Park der 75.000-Einwohner-Stadt Viersen niedergestochen worden. Ein unbeteiligter Mann hatte nach eigenen Angaben noch versucht, das blutüberströmte Mädchen zu retten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Das Team hatte den Mordfall des 2010 getöteten zehnjährigen Mirco aufgeklärt.

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere Mädchen und junge Frauen nach Gewaltverbrechen gestorben. So wurde erst am Wochenende der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna im Irak festgenommen worden. Ali B. steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.