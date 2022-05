Tag der Arbeit : 1500 bei „revolutionärer 1. Mai“-Demo in Hamburg

Mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag bei der „revolutionären 1. Mai“-Demo in Hamburg auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben zogen 1500 Demonstranten am späten Nachmittag vom Berliner Tor in Richtung Barmbek. Zu der Demonstration aufgerufen hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg. Der Zug wurde von starken Polizeikräften begleitet, auch zwei Wasserwerfer der Bundespolizei standen bereit. Zunächst gab es keine Zwischenfälle. Angemeldet waren 500 Teilnehmer.

Am Mittag waren bereits bei einer vom l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.