Afghanistan : 100 Millionen Euro für Flüchtlinge - Hubschrauber nach Kabul

Den größten Teil der Hilfen für Afghanistan hat die Bundesregierung nach der Machtübernahme der Taliban eingefroren. Die humanitäre Hilfe für Notleidende läuft aber weiter - und wird sogar ausgebaut.

Berlin | Die Bundesregierung stellt zusätzlich 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Menschen in Afghanistan bereit, die vor den Taliban fliehen. Damit sollen Flüchtlinge innerhalb des Landes und in den Nachbarstaaten unterstützt werden, wie das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mitteilte. Die Mittel kämen ausschließlich über humanitäre Hilfsorganis...

