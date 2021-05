Kanzlerin zum 1. Mai : Angela Merkel dankt Beschäftigten: Zwei Berufsgruppen hebt sie hervor

Zwei Berufsgruppen, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren würden, würdigt die Kanzlerin besonders.

Berlin | Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Tag der Arbeit den Einsatz vieler Beschäftigter unter schwierigen Corona-Bedingungen gewürdigt und zum Nutzen von Testmöglichkeiten aufgerufen. "Gerade Berufe, die sonst nicht solche Aufmerksamkeit bekommen, haben das Land am Laufen gehalten", sagte sie in ihrer am Samstag verbreiteten wöchentlichen Videobotschaft...

