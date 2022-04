Unfälle : Zwei Wanderer in den Blue Mountains gestorben

Die Blue Mountains in Australien sind bei Touristen beliebt. Jetzt sind dort bei einem Erdrutsch zwei Wanderer ums Leben gekommen.

In den berühmten Blue Mountains an der australischen Ostküste sind fünf Wanderer von einem Erdrutsch getroffen worden. Zwei von ihnen seien ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. „Leider sind bei dem Erdrutsch ein Mann und ein Junge gestorben“, sagte Polizeisprecher John Nelson. Eine Frau und ein weiterer Junge seien schwer verletzt wor...

