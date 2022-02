Berge : Zwei Tote, ein Verletzter bei Lawinenabgängen in den Alpen

Am Wochenende haben sich in Österreich und Schweiz Lawinen gelöst - drei Wintersportler wurden mitgerissen. Für zwei kam jede Hilfe zu spät.

In der Schweiz und Österreich sind am Wochenende drei Wintersportler von Lawinen mitgerissen worden. In der Schweiz starben am Samstag zwei Männer im Alter von 51 und 31 Jahren in Sachseln im Kanton Obwalden, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag berichtete. Am vergangenen Wochenende waren in den Alpen zehn Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. ...

