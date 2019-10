Lieder wie "Biene Maja" : Zum Tod von Karel Gott: Sein Leben in Bildern und Videos

Der Schlagerstar ist im Alter von 80 Jahren gestorben. shz.de blickt auf seine Karriere zurück.

Avatar_shz von Svenja Keppeler

02. Oktober 2019, 14:19 Uhr

Karel Gott stand 50 Jahre lang auf der Bühne und erreichte auch international Erfolge. Seitdem er 1964 zum ersten Mal die „Goldene Nachtigall“ gewann, den wichtigsten Publikumspreis der tschechischen Musikbranche, steht er unangefochten an der Spitze der tschechischen Pop- und Schlagermusik.

Während seiner langen Karriere trat Gott an vielen berühmten Orten auf – darunter in Las Vegas, New York, oder aber im Großen Saal des Kreml in Moskau. Ein Highlight war sein Auftritt vor der Verbotenen Stadt in Peking im Jahr 1999, den über 600 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten.

Mehr als nur „Biene Maja“

Der Schlagerstar hat im Laufe seiner Karriere mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft, 120 Alben veröffentlicht und um die 900 Lieder gesungen. In Deutschland ist er vor allem bekannt für Lieder wie „Biene Maja“, „Einmal um die ganze Welt“ und „Für immer jung“.

Er wollte eigentlich Maler werden

Der tschechische Schlagersänger und Komponist wird am 14. Juli 1939 im tschechischen Pilsen geboren. Ursprünglich will er Maler werden, doch diese Träume zerplatzen, als er sich im Alter von 15 Jahren für die Prager Kunstgewerbeschule bewirbt und scheitert. Heute werden seine Bilder in vielen europäischen Metropolen ausgestellt (Prag, Berlin, Köln, Moskau, Wien, Bratislava).

imago images / CTK Photo

Nach dem Misserfolg beginnt er eine Ausbildung zum Elektromonteur, doch bald zieht ihn die Musik und vor allem der Gesang in seinen Bann.

Nachwuchswettbewerb öffnet ihm Türen in die Musikwelt

Seine Karriere als Musiker beginnt 1958 als er mit Freunden regelmäßig in Prager Tanzcafés auftritt. Ein Jahr später fällt er bei einem Nachwuchswettbewerb dem Bandleader Karel Krautgartner auf, der ihm dem Prager Konservatorium empfiehlt. So hat Gott die Möglichkeit, in den folgenden Jahren dort Gesang zu studieren.

Der erste Hit

1963 bekommt er sein erstes Engagement im Theater „Semafor“ in Prag. Das Autorenduo Jiří Suchý und Jiří Šlitr schreiben für ihn das Lied „Oči sněhem zaváté“, das sein erster großer Hit wird.

Das Publikum und die Kritiker sind schon damals von der Variabilität seines Gesangs und seines wachsenden Repertoires beeindruckt.

imago images/CTK Photo

Noch während der Weltmesse der Plattenfirmen in Cannes wird er 1967 bei der Plattenfirma Polydor (Deutsche Grammophon Gesellschaft) unter Vertrag genommen. Dieser wird mehrmals verlängert und 1997 in einen lebenslänglichen Vertrag umgewandelt, ein auch im Weltmaßstab außergewöhnlicher Vertrauensbeweis.

13. Platz beim Eurovision Song Contest

1968 belegt Karel Gott beim Eurovision Song Contest mit dem Lied „Tausend Fenster“ von Udo Jürgens den 13. Platz für Österreich.

Er tritt außerdem in zahlreichen TV-Shows auf. Neben seiner eigenen Sendung unter anderem auch in der „Gilbert Bécaud Show“, beim Nashville Country Music Festival, in der „Rudi Carrell Show“ und der „James Last Show“.

Chris Hoffmann/dpa

Die Hits folgen Schlag auf Schlag:

"Lady Carneval" (1969)

"Einmal um die ganze Welt" (1970)

"Babicka" (1979)

"Fang das Licht" (1985)

Karel Gott und Biene Maja

Mit der Biene-Maja-Melodie von 1977 erobert Karel Gott die Herzen der kleinen Fernsehzuschauer. Mit seinem unverkennbaren slawischen Akzent singt er von der "kleinen frechen schlauen Biene" mit den Kulleraugen. Als Single landet das Titellied der ZDF-Zeichentrickserie im Mai 1977 auf Platz eins der NDR-Schlagerparade.

1985 wird Karel Gott der Titel Nationalkünstler verliehen. 1992 erhält er eine diamantene Scheibe von Supraphon für 13 Millionen verkaufte CDs. Allein für die Plattenfirma Supraphon nimmt Karel Gott in den Jahren 1962 bis 1993 182 Singles, 63 Langspielplatten und zwei Musikvideos auf.

imago images / United Archives

Gott gewinnt während seiner Karriere 34 Mal den höchsten tschechischen Musikpreis, die „Goldene Nachtigall“, als bester und erfolgreichster Sänger. Die Auszeichnung nimmt er in den letzten Jahren seines Lebens immer wieder mit den Worten „Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“ entgegen.

2008 nimmt Karel Gott mit dem Gangsta-Rapper Bushido das Lied „Für immer jung“ auf, das unter anderem Platz fünf der deutschen Single-Charts erreicht und mit zwei Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wird.

2010 spielt er sich zudem selbst bei einem Gastauftritt in Bushidos autobiografischem Film „Zeiten ändern dich“.

Jens Kalaene dpa/lbn

Zuletzt steht er in einer kleinen Serie von Kammerkonzerten mit befreundeten Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Im Oktober 2016 singt er beim ARD-„Schlagerboom“ mit Moderator Florian Silbereisen in der Dortmunder Westfalenhalle. „Für Karel Gott ist es der erste Fernsehauftritt in Deutschland nach einer mehr als einjährigen Pause“, sagte seine Sprecherin Aneta Stolzova vor der Sendung. „Und das hat für ihn eine große Bedeutung.“

Wolfram Kastl/dpa

Im Herbst 2016 kommt Gott am Rande eines Prag-Besuchs des Dalai Lama mit dem geistigen Oberhaupt der Tibeter zusammen. „Die Begegnung mit ihm war ein wirklich starkes Erlebnis“, sagt der damals 77-Jährige anschließend der Onlineausgabe der Zeitung „Blesk“. Er sei beunruhigt über den Stand der Menschenrechte und der Religionsfreiheit in Tibet und ganz China, sagte Karel Gott.

Zunehmende gesundheitliche Probleme

Karel Gott lebt bis zuletzt mit seiner Frau Ivana und den zwei gemeinsamen Töchtern in Prag. Aus früheren Beziehungen hat der Sänger schon zwei erwachsene Töchter.

„Mädchen passen irgendwie zu mir“, sagt Gott der Deutschen Presse-Agentur in Prag nach der Geburt der vierten Tochter Nelly Sofie 2006. Zuvor heiratet das Paar im Januar desselben Jahres in Las Vegas.

dpa

In seinen letzten Lebensjahren kämpft Karel Gott mit einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Problemen. Im November 2015 erkrankt der Schlagerstar an Lymphdrüsenkrebs. Nach mehreren Operationen und einer Chemotherapie hat er die Krankheit im Sommer 2016 überstanden.

CTK Photo/Michal Dolezal

Als Gott im November 2016 zum 41. Mal die Nachtigall verliehen bekommt, kann er den Preis nicht mehr persönlich entgegen nehmen – er liegt mit Rückenproblemen im Krankenhaus. Seine Tochter Charlotte nimmt den Preis für ihn entgegen. „Er wollte gerne hier sein, aber er ist noch mit Rückenproblemen im Krankenhaus“, sagte die Zehnjährige im Fernsehsender „Nova“ damals. Nach Angaben seiner Sprecherin wird er wegen Bandscheibenproblemen behandelt.

Im Februar 2017 muss Karel Gott mit einem aktuen Darmverschluss erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die notwendige Operation übersteht er gut.

Mit seiner Tochter Charlotte Ella spielt Gott im Mai 2019 ein bewegendes Duett ein. Es mutet wie eine dunkle Vorausahnung an, wenn es da heißt: „Wenn mich der Strom fortreißt, musst du schwimmen.“

Nur etwas mehr als vier Monate später ist die „Goldene Stimme aus Prag“ am Dienstagabend für immer verstummt. „Mit tiefster Trauer im Herzen gebe ich bekannt, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern, kurz vor Mitternacht, nach schwerer und langer Krankheit verlassen hat. Er ist zu Hause von uns gegangen, in ruhigem Schlaf, im Kreis seiner Familie“, teilte seine Ehefrau Ivana Gottova am Mittwoch auf seiner Webseite mit.