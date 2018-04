GSG 9 im Einsatz : Zugriff auch in Kiel: Bundesweite Razzia gegen Zwangsprostitution

Am Mittwochmorgen gibt es die bislang größte Razzia der Bundespolizei. Einsatz-Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen.

von Tobias Fligge

18. April 2018, 09:06 Uhr

Berlin/Düsseldorf | Mit einer groß angelegten Razzia geht die Bundespolizei gegen Organisierte Kriminalität vor. Es handele sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen am Mittwochmorgen über Twitter mit. Nach Informationen von shz.de gab es auch in Schleswig-Holstein einen Einsatz in einem Kieler Bordell. Zwei Bordelle wurden zudem in Hamburg durchsucht. Das bestätigte Matthias Menge, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt auf Nachfrage. Dort habe es aber keine Verhaftungen gegeben.

Bei den Einsätzen geht es um die Zwangsprostitution von Thailänderinnen. Frauen und Transsexuelle sollen mit gefälschten Visa nach Deutschland geschleust worden sein, um anzuschaffen. Das eingenommene Geld mussten die Opfer an ihre Peiniger abgeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart am Mittwoch sagte.

Dies sei auch in Kiel und Hamburg der Fall. „Wir tragen dort jetzt alle Beweismittel zusammen und gucken uns genau an, wer unerlaubt eingereist ist und wer welchen Aufenthaltstitel hat“, sagte Menge am Mittwoch. Nach Informationen von shz.de fand der Zugriff in Kiel in der Bahnhofstraße statt. Dafür gab es von der Bundespolizei jedoch keine Bestätigung. Weitere Details sollen im Laufe des Vormittags veröffentlicht werden.

Fest steht jedoch, dass in Schleswig-Holstein und Hamburg nicht die Spezialeinheit GSG 9 der Bundespolizei zum Einsatz kam. „Dies war am Mittwoch nur in Objekten der Fall, in denen aufgrund des Milieus mit Waffen zu rechnen war“, so Menge. In der bundesweiten Razzia habe die Priorität der Einsätze in Schleswig-Holstein und Hamburg zudem nicht an erster Stelle gelegen.

Bundesweit seien weit mehr als 1000 Beamte im Einsatz, hieß es von der Bundespolizei Mitteldeutschland. 17 Hauptbeschuldigte stünden bundesweit im Fokus. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein. Wie alt sie sind, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Nach Angaben der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt war Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, in dem es keine Einsätze gab.

Der Schwerpunkt der Aktion ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung Nordrhein-Westfalen. Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland weiter erklärte, werden in Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Beispiel zwei und in Sachsen drei Objekte durchsucht. Die Aktion soll noch mindestens bis zum Mittag andauern.

