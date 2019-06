Schulen in Niedersachsen : Zu Besuch beim islamischen Religionsunterricht in Osnabrück

Zuletzt eskalierte der Streit zwischen Islamverbänden und Landesregierung beim islamischen Religionsunterricht. Ein Unterrichtsbesuch.

von Stefanie Witte

23. Juni 2019, 08:01 Uhr

Osnabrück | Donnerstag, fünfte Stunde: „Salam aleikum“ sagt Hani Hajir. „Aleikum salam“, antworten vier Siebtklässler in leierndem Ton – es sind die letzten beiden Stunden des Schultages. Thema heute: die Almosensteuer, eine der fünf Säulen des Islam. Auf Arabisch: Zakat. „Wer sollte die bekommen?“, frag Hajir. „Nehmen wir an, ihr hättet 500 Euro – wem würdet ihr die geben?“ Burak in der ersten Reihe hat einen Vorschlag: „Ich würde jedem 50 Euro geben.“ Hajir hakt nach: „Mir auch?“ Burak überlegt und sagt dann grinsend: „Nee, dir 20!“

Gert Westdörp

Gestreiftes Hemd, dezente Sneakers, schwarzer Bart: Hani Hajir ist 26 Jahre alt und studiert islamische Theologie auf Lehramt. Der Student ist hier geboren, seine Eltern kamen aus Palästina nach Deutschland. Zum Lehrerberuf fand der junge Mann durch eine Informationsveranstaltung, die Menschen mit Migrationshintergrund ins Lehramt bringen wollte. Eine Lehrerin hatte ihn dort hingeschickt. Heute übt Hajir selbst das Unterrichten an der Domschule, eine Oberschule in Osnabrück.



In der zweiten Reihe sitzt ihm Weaam Alkalesh gegenüber, ein Mädchen mit weißem Kopftuch. Die 13-Jährige nestelt an ihrem langen Jeansshirt herum und zeigt dann auf, will auf die Frage nach den Almosenempfängern antworten. „Soll ich es auf Arabisch sagen? Alle acht?“, fragt sie. Tatsächlich werden im Koran acht Gruppen von Menschen genannt, die von der Almosensteuer profitieren sollen. Aber das ist schon die nächste Aufgabe, also bremst Hajir. Die Schüler sollen in Partnerarbeit erarbeiten, wer Zakat bezahlen muss und wer das Geld bekommt.

Gert Westdörp

Weaam vereinbart mit ihrem Sitznachbarn, dass jeder vier Gruppen vorstellt und beugt sich dann übers Papier. Mit ernster Miene schreibt sie kleine Texte und schneidet sie aus, klebt sie auf ein Plakat. Ein Erklärtext pro Stichwort. „Es ist immer gut, wenn man einen Profi in der Klasse hat“, wird Hanir Hajir nach der Stunde sagen. Weaam ist vor rund zweieinhalb Jahren mit ihren Eltern aus Syrien nach Deutschland gekommen. Diese Zeit hat der 13-Jährigen offensichtlich gereicht, um akzentfrei Deutsch zu sprechen.



Gert Westdörp

Das Mädchen ist eine von 4037 Schülerinnen und Schülern, die in ganz Niedersachsen am Islamunterricht teilnehmen. 62 Schulen bieten das Fach an, vor allem Grundschulen. Im Jahr 2002 hatte das Land unter dem damaligen Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel (SPD) beschlossen, den islamischen Religionsunterricht einzuführen. Damals hatte das Kultusministerium mit 40.000 muslimischen Schülern kalkuliert. Heute geht man von mindestens 70.000 aus.



Ein Schüler schlendert an Weaams Tisch vorbei, sieht ihr Plakat und ruft: „Woooow!“ Weaam lächelt, steht dann auf und wirft ihre Papierreste weg. An der Seite ihres langen Jeansshirts wird ein Aufnäher sichtbar. „Modern women fashion“ steht da Weiß auf Schwarz. Die Mappe, in der sie ihre Unterlagen verstaut, ziert Minnie Maus. Am Etui baumelt ein kleiner pinker Eiffelturm.

Gert Westdörp

Nach der Stunde erzählt Weaam, dass sie schon in der Moschee gelernt habe, was Zakat sei. Dort werde regelmäßig Unterricht für Kinder und Jugendliche angeboten – zu religiösen Inhalten und zum Koran.

„Koranunterricht in der Moschee ist ein katechetisches Angebot“, sagt Jörg Ballnus. Der Religionslehrer unterrichtet die Klasse normalerweise – und ist zudem an der Uni Osnabrück an der Lehramtsausbildung beteiligt. Ballnus erklärt den Unterschied zwischen Schule und Moschee: „Glaubenswahrheiten gelten da als gesetzt. In der Schule ist das diametral anders. Da stehen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt.“ Hier gehe es weniger um Dogmen, als darum, die Schüler im Umgang mit Religion fit zu machen. Das funktioniere noch nicht überall perfekt, weil viele Islamlehrer selbst sehr gläubige Muslime seien. Offenbar fehlt es hier und da noch an Distanz. Aber das werde immer besser, betont Ballnus.



Gert Westdörp

Gegen Ende der Stunde referiert Weaam vorne an der Tafel, dass die Almosensteuer an Arme gegeben wird, die sich keine Nahrung für einen Tag leisten können, an Bedürftige, die nur einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten können, aber auch an diejenigen, die Zakat verwalten sowie an Personen, die für den Islam gewonnen werden sollen. „Was kann das heißen?“, fragt Hajir. Weaam ist unsicher. Hajir erklärt: „Vielleicht ist das für diejenigen, die nicht so viel Geld haben und die keine Muslime sind, damit sie nicht so abgeneigt sind gegenüber dem Islam.“



Der junge Mann studiert am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück, einem von fünf bundesweit. Mit ihm sind dort aktuell 445 weitere Studenten eingeschrieben. Mindestens 157 von ihnen wollen Lehrer werden. Tendenz steigend.



Derzeit nur 36 Religionslehrer für das Fach

Der Bedarf ist groß. Immerhin werden derzeit nur rund sechs Prozent der muslimischen Schüler in Niedersachsen in dem Fach unterrichtet. Das hängt auch damit zusammen, dass es derzeit nur 36 Religionslehrer für das Fach gibt. Lehrer wie Jörg Ballnus unterrichten daher an mehreren Schulen – er ist auch noch in Papenburg im Einsatz.

Damit weitere Lehrer zugelassen werden, braucht es nicht nur die Ausbildung und staatliche Prüfungen, sondern auch die Zustimmung der Religionsgemeinschaften. Für den Schulunterricht hatten die islamischen Verbände in Niedersachsen eigens einen Dachverband, die Schura, gegründet, aus der die Ditib-Gemeinden später austraten. Heute vertritt ein Beirat, in dem je zwei Vertreter von Ditib und Schura sitzen, die Interessen der Muslime im Land. Er entscheidet, ob Unterrichtsinhalte mit religiösen Grundsätzen übereinstimmen und erteilt die Lehrerlaubnis für Religionslehrer, die Idschaza, so wie etwa die katholische Kirche den katholischen Religionslehrern die sogenannte Missio vergibt.

Zoff um sexuelle Vielfalt

Zuletzt knirschte es in der ansonsten meist geräuschlosen Zusammenarbeit zwischen Land und Beirat: Der Landtag hatte beschlossen, dass sexuelle Vielfalt in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt werden müsse. Der Beirat lehnte das für den Islamunterricht ab. Am Ende entschied das Kultusministerium, dass es sich hierbei nicht um eine theologische Frage handele und erklärte den Beirat für nicht zuständig.

Auf Weaam in Osnabrück hat all das aktuell keine Auswirkung. Dem Mädchen gefällt der Schulunterricht, auch das Fach Religion. Ihr Hauptziel ist jedoch, von der Oberschule aufs Gymnasium zu wechseln. Dort kann man sein Abitur machen, hat sie gelernt. Und das wiederum braucht man, um studieren zu können. „Ich würde gerne Ärztin werden“, sagt Weaam und präzisiert: „HNO-Ärztin.“

Ihr Lehrer, Hani Hajir, wird bald ins Referendariat wechseln. Wahrscheinlich muss er dafür umziehen, obwohl es ihm in Osnabrück gut gefällt. Denn in Niedersachsen gibt es nur einen Seminarstandort für Islam-Referendare – in Hannover. Das beklagt auch der Leiter des Instituts für Islamische Theologie, Prof. Bülent Ucar. Er wünscht sich ein zweites Studienseminar in Osnabrück. „Der Bedarf ist da“, sagte Ucar. Übergangsweise könne ein solches Seminar – wie auch das in Hannover – kommissarisch geleitet werden, argumentiert Ucar. Voraussetzung für einen solchen Posten ist eigentlich die reguläre Ausbildung zum islamischen Religionslehrer und jahrelange Berufserfahrung. Da jedoch erst jetzt die ersten regulär ausgebildeten Lehrer am Institut fertig werden, ist eine solche Besetzung unrealistisch.

Aus dem zuständigen Kultusministerium heißt es: Der Bedarf für ein weiteres Fachseminar sei nicht hoch genug.