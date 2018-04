Mordprozess in Berlin : Zerstückelter Rentner: Anwalt fordert Freispruch vom Mord

Der 56-Jährige hatte den Mordvorwurf bestritten. Er will den Witwer tot in dessen Wohnung gefunden, zerteilt und in einer extra angeschafften Kühltruhe versteckt haben. Mit dem Geld des Rentners habe er seine Spielsucht finanziert.

von dpa

18. April 2018, 15:11 Uhr

Im Prozess um die zerstückelte Leiche eines Berliner Rentners soll der Angeklagte nach dem Willen seiner Verteidigung vom Vorwurf des Mordes freigesprochen werden.

Der Anwalt sagte in seinem Plädoyer, der 56-Jährige habe kein starkes Motiv gehabt, eine Tatwaffe gebe es nicht. Es liege nahe, dass sich der einsame und verschlossene Rentner selbst tötete.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hatte hingegen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat für den 56-Jährigen gefordert. Zugleich solle das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Sollte das Gericht neben Mord auch die besondere Schwere der Schuld feststellen, wäre eine Entlassung auf Bewährung nach frühestens 15 Jahren unwahrscheinlich.

Der angeklagte Trödelhändler soll laut Staatsanwaltschaft genau geplant haben, den Rentner zu erschießen, zu zerstückeln und in einer Tiefkühltruhe zu verstecken, um jahrelang die üppige Rente des Witwers zu kassieren. Die Leichenteile waren rund zehn Jahre im Eis verborgen. Sie wurden im Januar 2017 entdeckt.