Beauty In Broken : Zerbrochenes neu zusammengefügt - Comeback der Jeremy Days

Mit „Brand New Toy“ hatten The Jeremy Days 1989 einen bis heute gern gehörten Radiohit. Nach 27 Jahren Funkstille überrascht die Hamburger Band nun mit einem Comeback. Im Gepäck: elf prächtige Gitarrenpop-Songs.

Sie können es wohl selbst noch nicht ganz fassen, dass es ihre seit gefühlten Ewigkeiten verschollene Hamburger Band The Jeremy Days nun wieder gibt. „Wow. Wir haben es getan! Wir haben tatsächlich ein neues Album aufgenommen. Es ist das erste in 27 Jahren!“, so bejubeln die Musiker um Frontmann Dirk Darmstaedter (57) auf ihrer Internetseite das unerwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.