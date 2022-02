Rosenmontag : Zehntausende demonstrieren in Köln für Frieden

„Mir sin alle nur Menschen“ - Wir sind alle nur Menschen: Dort wo normalerweise an Rosenmontag die Karnevalswagen durch Köln rollen, zog diesmal eine riesige Friedensdemo durch die Stadt. Ein prominenter Kölner war besonders stolz.

Zehntausende Menschen haben am Rosenmontag in Köln für Frieden und Demokratie demonstriert. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen in Köln auf der Straße sind“, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Festkomitees Kölner Karneval waren es mindestens 150.000 Teilnehmer mit am Mittag noch stark steigender Tendenz. „Das ist, glaube ich, der wichti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.