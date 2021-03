Weltfrauentag : Zaun vor Palast in Mexiko wird Denkmal für ermordete Frauen

Tag für Tag werden in Mexiko durchschnittlich zehn Frauen ermordet. Zum Weltfrauentag haben Aktivistinnen ihren Protest gegen die Gewalt nun direkt zum Präsidentenpalast in der Hauptstadt getragen.

Ciudad de México | Vor geplanten Protesten am Weltfrauentag haben Aktivistinnen einen langen Zaun vor dem Präsidentenpalast in Mexiko-Stadt mit den Namen von ermordeten Frauen beschrieben. Über den in weiß auf dem schwarzen Zaun geschriebenen Namen stand am Sonntag „Opfer von Femiziden“. Die Aktion vor der mehr als 200 Meter langen Fassade von Amtssitz und Residenz d...

