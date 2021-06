Florida : Zahl der Toten nach Wohnhaus-Einsturz steigt auf zehn

Seit Tagen suchen Einsatzkräfte nach dem Teileinsturz eines großes Wohnhauses im US-Staat Florida rund um die Uhr nach möglichen Überlebenden. Doch derzeit folgt eine traurige Nachricht auf die andere.

Miami | Die Zahl der Todesopfer nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist erneut gestiegen. Am Montag wurde in den Trümmern ein weiterer lebloser Körper gefunden, wie die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami sagte. Die Zahl der Toten sei damit...

