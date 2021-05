Opfer der Pandemie : Zahl der Corona-Toten in Indien steigt auf mehr als 300.000

Indien hat bei der Zahl der offiziellen Corona-Toten eine weitere traurige Marke überschritten. Und die Dunkelziffer dürfte noch erheblich höher liegen.

Neu Delhi | Seit Pandemiebeginn sind in Indien mehr als 303.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das zeigen Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums vom Montag. Damit starben nach offiziellen Zahlen nur in den USA und in Brasilien mehr Menschen an oder mit Covid. Allerdings unterscheidet sich die Dunkelziffer von Land zu Land. In Ind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.