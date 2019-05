Antwort des Tages : Wie schädlich sind unsere täglichen Pflegeprodukte?

Polyquaternium legt einen Plastikfilm auf Haut, Haar und Nägel. Belastet ist er häufig mit dem krebserregenden Acylamid.

Vor Kurzem habe ich mein Shampoo gewechselt. Meine Haare riechen nun tagelang nach Blumen und werden immer glatter. Jede Welle ist weg, das mag ich nicht. Und obwohl ich mir seitdem ständig durch die Haare streiche, weil es sich so schön anfühlt, finde ich es merkwürdig. Wie schafft es ein Shampoo, das zu vollbringen, wofür manche Leute täglich mit einem Glätteisen kämpfen?

Glatte und glänzende Haare wünschen sich viele. In Shampoos, Conditionern und Flüssigseifen sorgt zum Beispiel der flüssige Kunststoff Polyquaternium dafür. „Ohne Silikone“ steht auf vielen Shampooflaschen. Wenn anstatt Silikonen aber Polyquaternium enthalten ist, ist das nicht besser. Viele dieser eingesetzten Stoffe sind gesundheitlich bedenklich – einige sind sogar krebserregend. Das vergisst man bei weichen glänzenden Haaren schnell.

Weiterlesen: Shampoos unter der Lupe: "Silikonfrei" nicht gleich "schadstofffrei"

Plastik auf der Haut, im Haar, im Urin

In etlichen Aggregatzuständen gelangt Plastik in unsere Badezimmer: als Gel, in Cremes, in flüssiger oder wachsartiger Form oder als Schwebestoffe. Das sind Stoffe, die in feinster Verteilung in einer Flüssigkeit oder einem Gas schweben. Hinzu kommt zumeist noch die Verpackung.

Nachhaltig ist das alles sowieso nicht, das wissen wir bereits. Aber was ist mit dem gesundheitlichen Aspekt? Plastik gelangt auch in unseren Körper. Abbauprodukte von Weichmachern wurden beispielsweise bereits im Urin von Kindergartenkindern nachgewiesen, berichtet die Verbraucherzentrale.

Das häufig verwendete Polyquaternium soll häufig mit dem sogenannten Acrylamid belastet sein, das als krebserregend gilt. Die Verbraucherzentrale fordert deshalb bereits einen einheitlichen Richtwert für Höchstmengen von Acrylamid:

Nach jahrelanger Praxis mit deutschen Signalwerten und europäischen Richtwerten in entsprechenden Minimierungssystemen, ist es überfällig, verbindliche Höchstmengen festzulegen, bei deren Überschreiten die betroffenen Lebensmittel nicht mehr verkauft werden dürfen. Forderung der Verbraucherzentrale

Weiterlesen: Plastik in Kosmetikprodukten: So erkennt man die Plastikverbindungen

Warum sind Kunststoffe in Kosmetik problematisch?

Eigentlich gehört Plastik nicht in Kosmetikprodukte. Einige Kosmetikhersteller geben an, bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen ihrer Produkte auf Plastik zu verzichten. Doch welche Richtlinien dabei eine Rolle spielen, ist für den Verbraucher oft nur sehr schwer einsehbar. In Peelings dient Plastik in Form kleinster Kügelchen als Schleifstoff, um abgestorbene Hautschüppchen abzuschmirgeln. In Cremes und Gels wird der Kunststoff hinzugefügt, um den Glanz oder die Konsistenz des Produktes zu verbessern.

Kunststoffe können in unseren Organismus gelangen, die Haut schwer reizen, zu Allergien führen. Einigen wird sogar eine hormonelle Wirkung nachgesagt. Besonders gefährlich sind filmbildende Substanzen, da sie den Eindruck suggerieren, das Haar, die Haut oder die Nägel seien gesund. Unter dem Plastikfilm sieht das aber ganz anders aus.

Shampoos nutzen oft Polyquaternium, damit die Haare glatter erscheinen und Ziepen verringert wird. Das Haar wirkt dann gesund, eigentlich legt das Shampoo aber nur einen Plastikfilm um die Haare. Das hängt mit der Ladung der Moleküle von Haar und Kunststoff zusammen. Das Haar des Menschen ist negativ geladen, die Moleküle des Polyquaternium jedoch positiv. Folglich zieht das menschliche Haar den Kunststoff an. Die Substanz bleibt für lange Zeit auf dem Haar haften und beschwert dieses zusätzlich. Gepflegt wird das Haar dadurch nicht. Im Gegenteil: Es kann sogar austrocknen.

Marina Leunig

Legt sich ein plastikartiger Film auf unsere Haut, ist das ebenfalls sehr ungesund. Die Haut wirkt vielleicht weich uns seidig, darunter aber kann sie kaum atmen und Schweiß staut sich an. Dadurch quillt die Hornschicht der Haut auf und sie trocknet aus.

Polyquaternium ist zudem nicht selten mit Acrylamid belastet, das als krebserregend gilt. Aus dem Alltag kennt man Acrylamid, wenn man Brot und Chips röstet. Es kann sich bilden, wenn kohlenhydratreiche Lebensmittel stark erhitzt werden.

So gelangt das krebserregende Acrylamid in den Körper Die Verbraucherzentrale schreibt über Acrylamid: „Ein Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt, dass Acrylamid in Lebensmitteln das Krebsrisiko für Verbraucher aller Altersgruppen potenziell erhöht und Glycidamid, eines der hauptsächlichen Stoffwechselprodukte, die wahrscheinlichste Ursache der in Tierversuchen beobachtete Genmutationen und Tumoren ist.“ Acrylamid werde über alle Organe aufgenommen und verstoffwechselt: „Studien direkt am Menschen haben bisher noch begrenzte und widersprüchliche Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko erbracht. Die Wirkung von Acrylamid auf das Nervensystem, die vor- und nachgeburtliche Entwicklung sowie die Fortpflanzungsfähigkeit bei Männern wurde als nicht bedenklich eingestuft. Acrylamid ist jedoch wasserlöslich, wird aus dem Magen-Darm-Trakt gut aufgenommen, in alle Organe verteilt und in hohem Maße verstoffwechselt. Zu diesen Stoffwechselprodukten zählt insbesondere Glycidamid.“ Das Bundesintsitut für Riskobewertung schreibt, wie Acrylmid in den Körper gelangt: „Acrylamid kann über die Nahrung, über die Haut oder über die Atmung in den Körper gelangen. Es wird im Körper verteilt und verstoffwechselt.“

Nicht zuletzt kann Polyquaternium auch die Wäsche angreifen. Wenn Shampoo- oder Duschgel-Reste im Handtuch bleiben und man sie anschließend in die Waschmaschine steckt, können dunkle harte Kunststoffflecken entstehen. Durch den Kontakt mit der Seifenlauge wird eine Magnet-Reaktion in Gang gesetzt: Wie ein Schwamm saugt die Chemikalie Schmutz und Farbteilchen an. Diese verschmelzen dann zu dunklen Kunststoffflecken.

Wie kann man auf Plastik in Kosmetika achten?

Auf der Internetseite Codecheck oder der gleichnamigen App kann man Kosmetik und auch Lebensmittel scannen und erhält dann Informationen über die genauen Inhaltsstoffe. Das CodeCheck-Team besteht aus Entwicklern, wissenschaftlichen Mitarbeitern und vielen Mitarbeitern, die eine Produktdatenbank betreuen. Somit kann bewusster und auch nachhaltiger eingekauft werden.

Viele Produkte werden dort zwar nicht direkt als bedenklich eingestuft, immerhin aber als leicht bedenktlich. Dort wird auch erklärt, warum. Als Erklärung steht dort beispielsweise bei einem leicht bedenklichen Inhaltsstoff: „Möglicherweise toxisch oder gesundheitsschädlich, Untersuchung ausstehend.“

Der BUND hat außerdem eine Liste mit Kosmetika veröffentlicht, die Plastik enthalten.