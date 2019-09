Wie ein Transmann seine Brüste verliert

Teil 4 der Serie „Männer und Frauen“: Julian Linn ist als Mädchen groß geworden. Jetzt ist er ein Mann und lebt in einer queeren Wohngemeinschaft.

27. September 2019, 09:35 Uhr

Lübeck | Auf seiner Oberlippe und seinem Kinn wächst blonder Flaum, die Beine sind stark behaart, dazu die tiefe, manchmal noch etwas kratzige Stimme. Alles in allem aber keine Frage: Julian Linn geht für die meisten als Mann durch. Über diesen Eindruck täuschen auch nicht die beiden kupferfarbenen Ringe hinweg, die an seinem rechten Ohr baumeln. „Von den meisten werde ich als schwuler Mann gelesen“, erklärt Linn. Dabei ist er als biologisches Mädchen auf die Welt gekommen, konnte sich aber nie richtig mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren.

Studien gehen davon aus, dass es 0,4 bis 14 Prozent Transsexuelle in Deutschland gibt. 14 Prozent hält Frank Gommert als geschäftsführender Vorstand der Vereinigung Transsexuelle Menschen im niedersächsischen Melle allerdings für unglaubwürdig. Da sei jeder mit eingerechnet, der Probleme mit seiner Geschlechtsidentität habe.

Während Linn von der Suche nach sich selbst erzählt, schneidet er in der Küche seiner WG Kartoffeln in Spalten. Die Worte, die er wählt, benutzt er nicht zum ersten Mal. Fast schon routiniert, berichtet der 20-Jährige von dem schwierigen Verhältnis zu seinen Eltern, die ihn als Transmann nur schwer akzeptieren. Um dann hervorzuheben, wie sehr ihn seine neuen Freunde in Lübeck unterstützen.

Vor allem zu seinen „Mitbewohnis“ – mit dieser Bezeichnung vermeidet die queere WG eine Geschlechtszuordnung – hat Linn eine enge Verbindung. Die drei waren es, die nach der Entfernung seiner Brüste vor drei Monaten seine Hand im Krankenhaus hielten.

Sein Vater dagegen habe damit gedroht, sich umzubringen, sollte er sich operieren lassen, erzählt Linn. Bis jetzt wissen seine Eltern noch nichts von der geschlechtsangleichenden Operation.

Das weiße Oberteil mit der Ananas, das er heute trägt, war ein Geschenk von seinen „Mitbewohnis“ zur überstandenen Operation. Hier, in der WG mit der Regenbogenkerze auf dem Tisch und dem „Fight Sexism“ Aufkleber an der Wand, kann er sein, wie er ist. Möchte er sich noch weiteren Operationen unterziehen? „Eine Penisrekonstruktion im Moment nicht. Ich habe so viele tolle Menschen in meinem Umfeld, die mich trotz meiner weiblichen Genitalien als Mann sehen“, erklärt er.

Die Geschichte von Linn beginnt in der Pubertät. Zumindest war das die Zeit, in der er sich den männlichen Namen zulegte. Seinen Geburtsnamen will er nicht verraten. Dieser würde nur gebraucht, um sich ihn weiblich vorzustellen, erklärt er.

Als dieser wurde er aber nicht immer gesehen. Für seine Eltern und die Gesellschaft war er zunächst ohne Zweifel ein Mädchen. Schließlich ist Linn mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren worden. Für ihn selbst war diese Einordnung nie so eindeutig. Über das Thema Homosexualität sei in seinem Elternhaus nicht gesprochen worden. „Wenn Schwule oder Lesben im Fernsehen gezeigt wurden, haben meine Eltern den Sender gewechselt.“

Sein Outing kam mit 16 Jahren. Seinen Mitschülern erzählte er, er sei lesbisch. „Das war mein Wissensstand damals“, sagt Linn. So richtig zufrieden war er damit nicht. Ein Treffen mit einer Transfrau hat ihm gezeigt, dass das Spektrum der Geschlechter breiter ist. „Ich habe mir drei Männershirts gekauft und mir vorgenommen, jeden Morgen zu entscheiden, in welchem Geschlecht ich mich an diesem Tag wohlfühle“, erinnert sich Linn. Also trug er einen Monat lang seine drei neuen Männeroberteile, und damit war für ihn seine Geschlechtszuordnung ein Stück eindeutiger.

Vor allem seinem Vater fällt es bis heute schwer, ihn Julian zu nennen. Seine Mutter hingegen habe bisher die meisten Schritte gemacht. Sie spreche ihn zumindest im direkten Gespräch mit dem Namen an, den er heute trägt.

Die Hormontherapie, der er sich zurzeit unterzieht, wird ihn noch weiter verändern. Alle drei Monate lässt er sich das Sexualhormon Testosteron spritzen. Wie die Endokrinologin Beatrix Jacobs beschreibt, nimmt damit eine Vermännlichung zu. „Die Fettverteilung ändert sich, der Bartwuchs nimmt zu, es kommt zu männlichem Haarausfall, die Stimme wird tiefer und das Profil kantiger“, sagt Jacobs.

Oft würden sich Transmenschen nach einem Jahr der gegengeschlechtlichen Therapie für eine Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke entscheiden. In den Eierstöcken entstehen die Geschlechtshormone. Spätestens dann würden die Patienten aufhören, ihre Monatsblutung zu bekommen.

Linn hat seine Periode nicht mehr, dafür aber Muskeln an Armen und Bauch, wo früher keine waren. Sein Körper befindet sich in einer zweiten Pubertät. Vieles daran gefällt ihm. Die unreine Haut und der, wie er selbst sagt, „erbärmliche Bartwuchs“ nicht ganz so gut.