„Vermittlung von Pferden in Not“ : Wie ein Pferdeschlachter auf Facebook mit dem Mitleid anderer Geld macht

Das Geschäft mit dem Mitleid: Auf Facebook werden angeblich von der Schlachtung bedrohte Tiere verkauft.

von Sarah Sauerland

04. April 2018, 14:35 Uhr

„Wir retten gemeinsam – Vermittlung von Pferden in Not“ heißt die Facebook-Gruppe, die sich edel die Bewahrung der Tiere vor einer drohenden Schlachtung auf die Fahnen schreibt. Doch hinter dem guten Gedanken steckt offenbar die Abzocke durch einen Schlachthändler, wie das NDR-Magazin Panorama berichtet.

Hinter der Gruppe steckt Markus Weber aus Baden-Württemberg, der sich dem im NDR-Beitrag offen präsentiert und durch seine Stallungen führt. Weber selbst ist Pferdeschlachter. Von der Vermittlung könne er seinen Abgaben zufolge nicht leben. Weber nennt noblere Motive: „Die Vermittlung an sich, die mache ich persönlich, weil mir es auch Spaß macht – man muss nicht alles sinnlos töten, was auf der Welt existiert."

Das Geschäft mit dem Mitleid

Was stutzig macht: Die Tiere, die zuvor günstig im Ausland eingekauft wurden, werden in der Facebook-Gruppe zu deutlich höheren Preisen angeboten. So seien dort nach NDR-Angaben seit Oktober 2017 Pferde, Ponys und Esel im Wert von über 300.000 Euro angeboten worden. Ein Großteil der dort angepriesenen Tiere konnte vermittelt werden.

In der Gruppe tritt Weber nicht offen als Händler auf, sieben Administratorinnen kümmern sich um die Vermittlung und appellieren mit rührigen Phrasen wie „wenn sich bis Sonntag niemand gefunden hat, der sie übernimmt, wird sie am Montag geschlachtet“ an das Mitleid der über 17.400 Pferdefreunde in der Gruppe. Von wem sie dort kaufen, ist den meisten Mitgliedern nicht bekannt.

Viele der Pferde dürfen nicht geschlachtet werden

Doch offenbar ist die drohende Schlachtung in manchen Fällen lediglich Verkaufsmotor. Tatsächlich haben die Recherchen des NDR ergeben, dass viele der verkauften Tiere in ihren Papieren, dem sogenannten Equidenpass, als Nicht-Schlachtpferd ausgewiesen sind und somit gar nicht geschlachtet werden dürfen.

Sofern nicht anders im Pass vermerkt, gilt jedes Pferd zunächst als lebensmittellieferndes Tier. Soll die Option einer Schlachtung erhalten bleiben, müssen Halter jedoch strenge Vorschriften einhalten, vor allem bezüglich der Gabe von Medikamenten. So soll gewährleistet werden, dass Verbraucher im Falle einer Schlachtung keine schädlichen Substanzen durch das Fleisch aufnehmen können. Wurde der Status eines Pferdes einmal auf Nicht-Schlachtpferd geändert, ist dies – zumindest auf legalem Wege – nicht mehr rückgängig zu machen.

Zwar behauptet Weber gegenüber dem NDR, er könne diese Regelung umgehen, indem nicht zur Schlachtung freigegebene Pferde zu Tiernahrung verarbeitet werden. Das weist ein Sprecher des Kreisveterinäramts Schleswig-Flensburg jedoch als illegal zurück. „Ein Pferd darf ausschließlich und nur geschlachtet werden, wenn es im Equidenpass als Schlachtpferd deklariert wurde“, sagt er auf Nachfrage von shz.de. Schlachtbetriebe in Schleswig-Holstein schlachten demnach ausschließlich für den menschlichen Verzehr. In Ausnahmefällen, wenn das Pferdefleisch aufgrund struktureller Mängel nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet ist, gehe es in die Tierfutterproduktion. „Aber das sind absolute Einzelfälle“, heißt es aus dem Kreisveterinäramt.

Pferde, die im Equidenpass als Nicht-Schlachttiere deklariert sind, dürfen nicht zur Fleischgewinnung getötet werden, sondern nur Aufgrund von Altersschwäche oder Krankheit. Sie finden ihr Ende in der Tierkörperverwertung.

In der Facebook-Gruppe werden auch nach Ausstrahlung des NDR-Beitrags weiter Pferde verkauft. Zwar mehren sich dort unter den Beiträgen die Stimmen der Kritiker, doch viele Mitglieder bleiben – aus Mitleid mit den Tieren.