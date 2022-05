Ziel Indischer Ozean? : Westliche Sanktionen: Russische Oligarchen verstecken ihre Jachten

Wegen der westlichen Sanktionen versuchen die russischen Oligarchen, ihre Jachten zu verstecken. Dabei haben sie es vor allem auf ein Land im indischen Ozean abgesehen.

Sie sind die wohlhabendsten Menschen ihres Landes und haben einen enormen Einfluss: die russischen Oligarchen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine versuchen die westlichen Länder, über die Sanktionierung von Oligarchen Russland zu schwächen. In der EU sind so bisher etwa zehn Milliarden Euro an Oligarchenvermögen eingefroren worden. Zahlreiche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.