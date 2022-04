Panorama : Wenn die Post mit dem Boot kommt

Wer ein Päckchen oder Post in einem kleinen Dorf in Brandenburg erwartet, bekommt es von Andrea Bunar auf eine besondere Weise geliefert. Nämlich auf dem Wasser! Die Postbotin schippert auf einem gelben Boot kleine Wasserläufe entlang und übergibt Pakete und Post an Bewohner.

Das geht in dem Dorf Lehde im Bundesland Brandenburg viel einfacher und schneller als mit dem Auto. Denn viele der Häuser liegen dort nicht direkt an der Straße. Andrea Bunar muss stark sein, denn ihr Boot hat keinen elektronischen Antrieb. Die Pakete so auszuliefern, hat eine lange Tradition. Und es ist besser für die Umwelt. Auch im letzten Jahr hab...

