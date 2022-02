Brand : Weitere Leichen in italienischer Autofähre entdeckt

Nach dem Feuer auf einer italienischen Autofähre vor Griechenland haben Rettungsteams weitere Leichen geborgen. Noch immer werden Menschen vermisst.

Rettungskräfte haben am Donnerstag zwei weitere Leichen von der größtenteils ausgebrannten italienischen Autofähre „Euroferry Olympia“ geborgen. Wie der griechische Staatssender ERT berichtete, beläuft sich die Zahl der Opfer des Unglücks vom vergangenen Freitag nun auf vier Menschen, die in den Flammen umkamen. Bereits am Vorabend und am vergangenen S...

