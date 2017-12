A-Qualität rasch ausverkauft : Weihnachtsbaumkauf: Auf der Suche nach der perfekten Tanne

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

Gerade gewachsen soll sie sein, mit sattgrünen Nadeln und ebenmäßig angeordneten Zweigen: Für viele Weihnachtsbaumkäufer startet am 1. Adventswochenende das Rennen um die perfekte Tanne.

«Wir beobachten heute den Trend zum makellosen Weihnachtsbaum», sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger der Deutschen Presse-Agentur.

Wer erst kurz vor Weihnachten zum Baumkauf starte, müsse dagegen in der Regel mit etwas unscheinbareren Exemplaren vorliebnehmen. «Die A-Qualität ist vor Weihnachten meist ausverkauft», so der Experte. Bei Bäumen der Qualitätsstufen B und C könne dagegen eine geschickte Platzierung etwa in der Zimmerecke weiterhelfen. Gefragt seien unter Liebhabern aber auch Exoten wie Bäume mit drei Spitzen.

Im vergangenen Jahr waren in Deutschland nach Berechnungen des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie rund 29,5 Millionen Weihnachtsbäume verkauft worden. Nach dem Trend zum Zweitbaum auf dem Balkon oder im Vorgarten seien derzeit auch zunehmend kleine Exemplare gefragt, etwa als Dekoration auf dem Schreibtisch, berichtete Holzverbandssprecherin Ursula Geismann.

Mit durchschnittlich etwa 14 Euro pro Meter könnten die Verbraucher in diesem Jahr auf stabile Preise setzen. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konkurrenz von Discountern und Supermärkten habe es in den Vorjahren sogar leichte Preisrückgänge gegeben, die nun jedoch gestoppt worden seien. Bei einer durchschnittlichen Baumhöhe von etwa 1,70 Metern müssten Verbraucher mit Kosten von etwa 24 Euro rechnen.

Gekauft werden Weihnachtsbäume nach Angaben der Branche jeweils etwa zu einem Drittel ab Hof, im Super-, Baumarkt oder beim Discounter, sowie im Straßenhandel. Hinzu komme zunehmend auch die Bestellung im Internet. Onlinehändler Christian Fiedler («Santa-Fidi»), schätzt den aktuellen Anteil der in Deutschland im Internet verkauften Weihnachtsbäume derzeit auf eine «niedrige einstellige Prozentzahl».

An die Haustür per Mausklick geliefert würden in der Regel ausschließlich Bäume der Qualitätsstufe A, versicherte der Unternehmer. Um Reklamationen kritischer Weihnachtsbaumliebhaber nach dem Kauf preisreduzierter Exemplare der Qualitätsstufe C zu vermeiden, bietet er in seinem Internet-Shop Aufklärungsvideos an: Mit deutlichen Mängeln behaftete Weihnachtsbäume werden da zur Anschauung präsentiert - Umtausch ausgeschlossen.

Aber auch zunächst als missraten eingestufte Weihnachtsbäume können eine späte Karriere machen, sagte Eberhard Hennecke vom NRW-Landesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Auf dem Feld zunächst achtlos bei der Ernte stehen gelassene Exemplare entwickelten sich im Laufe der Jahre nicht selten zu großen Vorzeigebäumen für repräsentative Zwecke.

