Wetter : Wechselhaftes Wochenende mit Schauern und Gewittern

Es bleibt für den Wonnemonat Mai vergleichsweise kühl in Deutschland. Das Wochenende bringt zudem vielerorts Regen - vereinzelt auch Gewitter.

Offenbach am Main | Tief Lothar sorgt in Deutschland in den nächsten Tagen für wechselhaftes und für Mai recht kühles Wetter. Am Samstag wird es meist stark bewölkt mit nur kurzen Aufhellungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Menschen im Westen und Südwesten müssen sich bereits am Vormittag auf schauerartigen Regen und einzelne Gewitter einstellen. B...

