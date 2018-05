Politiker-Premiere : Was Sahra Wagenknecht in der Vox-Show "Grill den Profi" kocht

Linke-Fraktionschefin Wagenknecht kocht in der Fernseh-Show "Grill den Profi" gegen "heute-show"-Mann van der Horst.

von Daniel Benedict

16. Mai 2018, 11:23 Uhr

So hat noch keiner die Herdprämie ausgelegt: Als erste aktive Bundespolitikerin geht Sahra Wagenknecht in die Kochshow "Grill den Profi". Hier kann die "Linken"-Fraktionschefin nicht nur Geld für einen guten Zweck erspielen, sondern auch ihre Popularitätswerte aufschäumen – und sogar einen versierten Kritiker einkochen: Einer ihrer Gegenspieler ist der "heute-show"-Satiriker Lutz van der Horst. Vox strahlt die Show am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, ab 20.15 Uhr aus.

Was kochen die Promis bei "Grill den Profi"?

Daniel Donskoy (27, Schauspieler) : Russische Blini mit Lammhack,

Lutz van der Horst (42, Komiker und Moderator): Thai Curry mit Hühnchen,

Sahra Wagenknecht (48, Politikerin): Île flottante (Schnee-Eier).

Profikoch der Wagenknecht-Ausgabe von "Grill den Profi" ist Ali Güngörmüs.

Wagenknecht vs. van der Horst

„Meinen ‚heute-show‘-Kollegen habe ich nicht erzählt, dass wir beide hier sind", zitiert Vox in seiner Mitteilung den Satiriker Lutz van der Horst. "Ich hoffe, die sehen die Sendung nicht – sonst bin ich gefeuert.“ Und das zu Recht! Dass die Kandidaten sich in der Show duzen, ist schon schlimm genug. Kenner der französischen Küche wissen: Nach einer gut gemachten Île flottante ist man zeitlebens unfähig, die Köchin auch nur annähernd zu kritisieren. Der Mann der "heute-show" riskiert bei Vox seine berufliche Existenz. Wagenknecht dagegen öffnet ihre Partei in einem verblüffenden Schachzug hin zur großbürgerlichen Mitte. Wer dachte, die Linken essen nur Kartoffelbrot, ist mit dem Vox-Abend ein für allemal widerlegt.

Was ist eine Île flottante?

Ins Deutsche übersetzt, bedeutet der Name dieser französischen Süßspeise "schwimmende Insel". Das "Land" besteht dabei aus pochierter Baisermasse, das "Meer" aus englischer Creme, für die Eigelb, Zucker und Milch verrührt werden.