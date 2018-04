Regenwald statt Plantage : Was der Tag des Baumes mit dem Supermarkt zu tun hat

Der Mensch zerstört mit Palmen den Regenwald – das hat Folgen. Ein Plädoyer für mehr Nachhaltigkeit.

von Gerrit Hencke

24. April 2018, 21:56 Uhr

Am Dienstag ist es mal wieder Zeit, die Moralkeule zu schwingen. Ja, richtig gehört. Mal eben das Nutella-Brot zur Seite gelegt: Wir feiern den Tag des Baumes. Am 25. April 1952 begingen ihn der damalige Bundespräsident Theodor Heuss und der ehemalige Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesminister Robert Lehr, das erste Mal in Deutschland. Sie pflanzten im Bonner Hofgarten einen Ahorn. Der Tag des Baumes wird jedes Jahr mit Feierstunden begangen und soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Traditionell werden daher auch Bäume gepflanzt.

Bevor Sie jedoch jetzt schnell noch die Tagescreme auftragen, den fahrbaren Untersatz anwerfen und im nächsten Baumarkt eine Linde, Buche oder Esche kaufen, zurück in ihren Garten fahren oder sich ein passendes Feld für die gute Tat des Tages aussuchen: Vergessen Sie es. Denn wichtiger als das Pflanzen eines Baumes ist an diesem Dienstag der strenge Blick auf die Zutatenliste beim Einkaufen und zu Hause in den Vorrats- und Badezimmerschrank. Dort nämlich schlummern die wahren Killer des Baumes, die es auszumerzen gilt.

Wer den Wald liebt, der prüft seine Produkte unter anderem auf Inhaltsstoffe wie Sodium Lauryl Sulfoacetate, Cetearyl Alcohol, Emulsifiers E471, Glyceryl Stearate oder Stearic Acid. Denn sie alle lassen Rückschlüsse auf einen fiesen Regenwaldkiller zu: Palmöl.

Foto: dpa

Es steckt in Biokraftstoffen, Reinigungsmitteln, Kosmetika, Kerzen, Brotaufstrichen, Schokolade, Salat- und Kochölen und weiteren zahlreichen Produkten unseres täglichen Lebens. Nach Angaben von Greenpeace und dem WWF ist in jedem zweiten Produkt in deutschen Supermärkten Palmöl zu finden. Deutschland gehört ebenfalls zu den größten Verbrauchern weltweit. Die Hersteller lieben es, denn es ist billig. Und günstige Produkte mag ja schließlich jeder. Das belegen auch Zahlen. Während 2001 noch 24,8 Millionen Tonnen Palmöl jährlich produziert wurden, waren es 2015 bereits 60 Millionen Tonnen. Die weltweit immer weiter steigende Nachfrage nach dem billigen Palmöl hat Folgen.

In Südostasien – in erster Linie in Indonesien und Malaysia – sorgt der Anbau der Ölpalme, aus der das Pflanzenöl gewonnen wird, für eine gigantische Umweltzerstörung. 85 Prozent des weltweiten Palmöls stammt von dort. Regenwald wird hektarweise brandgerodet und ist unwiederbringlich vernichtet – sechs Millionen Hektar allein in Indonesien, was etwa der Fläche des Freistaates Bayern entspricht. Indonesien hat seine Anbauflächen seit 1990 versechsfacht. Bis 2025 soll die Anbaufläche nach WWF-Angaben von derzeit 15 auf 20 Millionen Hektar ausgedehnt werden – also auf etwas mehr als 28 Millionen Fußballfelder. Was übrig bleibt, sind Monokulturen.

Die Ölpalmen wachsen auf riesigen Plantagen, streng geometrisch. Es sind Gewächse der Superlative: bis zu 30 Meter hoch, mit sieben Meter langen Blättern und Tausenden Früchten. Vor allem aber: Sie benötigen viel weniger Platz als andere. Auf einem Hektar Anbaufläche lassen sich 3,3 Tonnen Palmöl gewinnen. Bei Raps, Kokospalme und Sonnenblumen sind es nur 0,7. Insofern muss man zwar die Ölpalme am Tag des Baumes für ihre Leistung als Pflanze würdigen, gleichzeitig aber den massenhaften Anbau durch den Menschen auf Kosten des Regenwaldes kritisieren.

Denn die Rodung der Urwälder hat Folgen für die lokale Bevölkerung und für Tiere wie Orang-Utans, Sumatra-Tiger oder Borneo-Zwergelefanten, deren Bestände seit Jahren drastisch sinken. Für die Menschenaffen, deren Erbgut zu rund 97 Prozent dem unsrigen gleicht, könnte die Vernichtung der Wälder tatsächlich das Ende bedeuten. Mitte des 19. Jahrhunderts war Borneo fast vollständig von Wald bedeckt, heute nur noch zur Hälfte.

Foto: Robert Marc Lehmann

Die letzten Jahre waren besonders schlimm: Im Vergleich zu 1999 – so heißt es in einer aktuellen Studie – ging die Zahl der Orang-Utans allein auf Borneo um fast 150.000 zurück. Heute, so schätzt man, leben dort noch zwischen 50.000 und 100.000. Die genaue Zahl kennt niemand. Längst stehen die Affen auf der Roten Liste. Auf Borneo gelten sie als stark gefährdet, auf Sumatra gar als vom Aussterben bedroht.

Palmöl-Anbau ist Klima-Killer

Zudem sind die Regenwälder auf Torfmoorböden gigantische Kohlenstoffspeicher. Brände und Trockenlegungen setzen tonnenweise Treibhausgase frei – mit Folgen für die globale Umwelt. Stichwort: Klimawandel.

Klar sollte aber auch sein, dass von dem umstrittenen Öl auch Millionen Arbeitsplätze in Ländern wie Malaysia oder Indonesien abhängen. Wobei nach Ansicht von Kritikern internationale Konzerne den Markt bestimmen, während die örtliche Bevölkerung kaum profitiert.

Foto: dpa

Wer also Wortteile oder Vorsilben wie capr-, cet-, cetear-, cetyl-, coc-, coco-, glycer-, laur-, linol-, myrist-, ole- oder stear- auf der Zutatenliste findet, obwohl er die gute Absicht hatte heute einen Baum zu pflanzen, ist tatsächlich mitverantwortlich für einen Massenmord an Flora und Fauna. Klingt hart, ist aber so. Schuld am Boom des Palmöls sind nicht die Konzerne allein, sondern immer auch der Verbraucher.

Denn jeder könnte seinen Palmöl-Konsum umgehend einschränken, ganz darauf verzichten oder auf die zertifizierte Herkunft des Palmöls achten. Zertifikate wie das RSPO-Siegel („Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl“) sind allerdings – wie auch andere Bio-Label – nicht zu hundert Prozent verlässlich. Das kritisiert unter anderem der Verein „Rettet den Regenwald“. Die EU hat es den Verbrauchern mit einer Verordnung aus dem Jahr 2014 zumindest ein wenig einfacher gemacht. Seither muss Palmöl in Zutatenlisten namentlich aufgeführt werden – allerdings gilt das nicht für alle Produkte (Eine Liste gibt es unter anderem hier). Und das EU-Parlament will Kraftstoffe auf Palmöl-Basis künftig nicht mehr als Biokraftstoffe anerkennen und das klimaschädliche Öl ganz aus den Tanks verbannen. Passiert ist das jedoch noch nicht.

Den Siegeszug des Palmöls werden diese Maßnahmen nicht aufhalten, denn nach einer Studie des Singapore Institute of International Affairs gehen von Indonesiens Palmöl-Exporten nur 17 Prozent in die EU. Malaysia liefert lediglich 13 Prozent seiner Ausfuhren nach Europa. Im Vergleich zu bevölkerungsreichen Ländern wie China, Indien oder Indonesien selbst – wo Palmöl hauptsächlich zum Kochen und Backen verwendet wird – ist der Verbrauch in der EU also eher gering.

Am Ende ist es dennoch der einzelne Verbraucher, der einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Konsum leisten kann. Am Tag des Baumes lässt sich während des Einkaufs sehr wohl darüber nachdenken, welchen ökologischen Fußabdruck man auf diesem Planeten hinterlassen möchte – ganz ohne einen Baum zu pflanzen, einfach beim Einkaufen.