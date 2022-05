Schwere Zeiten für Gastronomie : Warum Gäste in einem Restaurant in Nordrhein-Westfalen Eintritt zahlen müssen

Wer in die Diskothek oder in einen Club geht, zahlt Eintritt – das ist ganz normal. Wer hingegen in ein Lokal geht, zahlt für das, was er isst und trinkt. In einem Restaurant im nordrhein-westfälischen Ratingen ist das anders.

Weil die Kosten für Lebensmittel, Energ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.