Naturereignis : Vulkanausbruch auf Island - Regierung: keine Sorge

Wochenlang hat die Erde in Island immer wieder gebebt, Lava bahnt sich ihren Weg in Richtung Tal. Erinnerungen an den Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 werden wach - doch die Isländer bleiben gelassen.

Reykjavik | Auf Island ist es zu einem seit längerem erwarteten Vulkanausbruch gekommen. Die Eruption auf der Reykjanes-Halbinsel nicht weit entfernt von der Hauptstadt Reykjavik nahm am Freitagabend ihren Anfang, Lavaströme breiteten sich in der Folge aus einem Riss von einigen hundert Metern Länge aus. Spektakuläre Bilder aus der Region zeigten, wie sich der...

