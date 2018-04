„Vor ,Sissi’ hatte ich Angst“

Emily Atef über Diskriminierung bei der ARD und ihren Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“.

von Sina Wilke

08. April 2018, 12:02 Uhr

Ihr Romy-Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ lief auf der Berlinale, zwei ihrer Fernsehfilme waren gerade für den Grimme-Preis nominiert, ein dritter läuft am Mittwoch im Ersten. Derzeit ist Emily Atef gut im Geschäft. Das war nicht immer so: Fünf Jahre hat die Regisseurin gar nicht gedreht, und das wohl auch wegen ihres Geschlechts. Ein Krimi-Exposé, berichtet sie, hat eine ARD-Redakteurin mit den Worten abgelehnt: „Mit Frauen arbeite ich nicht.“



Frau Atef, „3 Tage in Quiberon“ erzählt die Geschichte eines Interviews, das Romy Schneider dem „Stern“ 1981 in einem bretonischen Kurort gegeben hat. Was hatten Sie vor Augen, als Sie es zum ersten Mal gelesen haben?

Die Person und nicht den Star, vollkommen ungeschminkt. Und eine Frau in der Krise. Ein Jahr später ist Romy Schneider tot; hier versucht sie, noch einmal Luft zu kriegen, am Leben zu bleiben – und endlich verstanden zu werden. Sie war 42 Jahre alt, aber Deutschland hielt sie immer noch für eine 15-jährige Kaiserin aus dem 19. Jahrhundert.



Schneiders Offenheit verdankt sich einem mehrtägigen Interview-Marathon unter Einfluss von reichlich Champagner. Sie schildern, wie manipulativ der Fotograf Robert Lebeck und der „Stern“-Reporter Michael Jürgs vorgehen. Haben Sie Lebeck noch kennengelernt?

Lebeck habe ich vor seinem Tod dreimal getroffen; er hat mir alle Fotos zur Verfügung gestellt. Nicht nur die veröffentlichten, die schon auf ein bestimmtes Bild hin ausgewählt wurden. Ich habe ihn gefragt, ob ihm die Fragen seines Kollegen nicht zu weit gingen. „Nö“, hat er gesagt, „das war der Job“. Er selbst hat am Ende zwar keine fragwürdigen Fotos von Romy veröffentlicht, aber auch gesagt: Das Wichtigste für ihn war, dass er im „Stern“ eine Doppelseite bekommt.

Michael Jürgs, der im Film besonders schlecht wegkommt, lebt noch.

Und er war eine riesige Hilfe – obwohl ich ihn zu einem krassen Antagonisten mache. Natürlich war Jürgs nicht zimperlich, das merkt man schon am Titel seiner Geschichte: „Im Moment bin ich ganz kaputt“. Er war ein Journalist, der seine Story will. Und der Champagner hat geholfen; Romy Schneider sollte in Quiberon entgiften, aber auf Hunderten Fotos sieht man den Alkohol. Den hat der „Stern“ bezahlt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Manipulation einseitig war. Am Ende kriegt sie ihn. Sie schafft es, ihn zu rühren. Er fragt aggressiv nach ihrem Bankrott, er stellt ihre Eignung als Mutter infrage, aber ich glaube nicht, das Romy Schneider je die Kontrolle verloren hat.



Passt Romy Schneider in die #MeToo-Debatte? War sie ein Opfer von Regisseuren, die ihre private Not ausgebeutet haben?

Sie ist mit 14 Jahren zum Star eines ganzen Volkes geworden und hat nie gelernt, privat und öffentlich zu trennen. Sie wollte unbedingt spielen, schon um das furchtbare Nonnen-Internat hinter sich zu lassen. Ihre Eltern hätten sie schützen müssen. Statt pro Jahr einen Film in den Sommerferien zu spielen, ist sie als halbes Kind von der Schule abgegangen. Keine Freunde, kein Einkaufsbummel, kein Babysitten bei den Nachbarn. Stattdessen war sie von Fotografen umgeben und musste lächeln. Sie ist früh an die Liebe der Öffentlichkeit gewöhnt worden. Natürlich haben Regisseure das ausgenutzt. Aber Romy Schneider war auch sehr stark. Ich sehe sie nicht als Opfer, es sei denn als Opfer von sich selbst.



Schneider ist in Deutschland und Frankreich ganz anders wahrgenommen worden. Sie sind in beiden Ländern aufgewachsen, welches hat Ihr Schneider-Bild geprägt?

Frankreich. Ich bin in Berlin geboren, aber mit sieben Jahren ausgewandert.



Ein gutes Alter, um „Sissi“ zu sehen.

Stimmt, aber mit Prinzessinnen hatte ich es damals nicht so. Als Kind hat mich eher Pippi Langstrumpf geprägt. Romy Schneiders deutsche Filme haben mich nie interessiert. Die „Sissi“-Filme habe ich für unseren Film zum ersten Mal gesehen. Ich hatte Angst davor, aber die Filme sind das Kindheitstrauma meiner Hauptfigur. Ich musste sie sehen, also habe ich ein Event daraus gemacht und zusammen mit meiner siebenjährigen Tochter einen ganzen Sonntag lang alle drei Filme gesehen, mit Popcorn und allem.



Was sagt die Tochter?

Am ersten Film hat sie nur interessiert, dass sie fernsehen durfte. Aber dann fand sie es ganz toll. Ich selbst war auch überrascht. Überall hatte ich gelesen, wie verstaubt „Sissi“ ist; das finde ich nicht. Es stimmt: Die meisten Schauspieler sind nicht gut, Karlheinz Böhm ausgenommen. Aber ich habe auf einmal die deutsche Faszination für Romy verstanden. Wenn sie traurig ist, bin ich es auch. Wenn sie sich freut und ihr „Papili“ anstrahlt, strahle ich mit. Ich kann mir vorstellen, wie dieses pure Mädchen im gebrochenen Nachkriegsdeutschland wirken musste.

Ihr liebstes Schneider-Werk ist wohl trotzdem nicht die „Sissi“-Trilogie.

Ihre besten Filme hat Romy Schneider mit Claude Sautet gedreht: „César und Rosalie“, „Die Dinge des Lebens“. Der fantastischste ist für mich „Eine einfache Geschichte“, wo sie einfach nur eine normale 40-Jährige in der Krise spielt.

Wie kam es, dass Sie als Kind in so vielen verschiedenen Ländern lebten? Deutschland und Frankreich sind ja längst nicht alle.

Mein Vater ist Iraner und mit 25 Jahren aus Teheran gekommen, eigentlich mit dem Ziel Amerika. Aber irgendwie ist er in West-Berlin steckengeblieben. Meine Mutter kam im selben Alter mit ihrer besten Freundin aus einem französischen Dorf nach Berlin, um ein Schönheitsinstitut aufzumachen. Beim Deutschkurs haben meine Eltern sich verliebt, und dann kam erst mein Bruder und dann ich. Als ich sieben war, hat mein Vater sich von Freunden nach Los Angeles locken lassen. Wir mussten alle mit, und als wir Teenager wurden, fand meine Mutter uns langsam zu amerikanisch. Wir sollten Europäer bleiben; und weil sie in Ostfrankreich ihre Eltern und sechs Geschwister hatte, kamen wir dort ins Internat.



Interviews finden heute ganz anders statt, selbst Fußballer sprechen nach einem gründlichen Medientraining kreuzbrave O-Töne. Vermissen Sie die Anarchie der 80er?

Natürlich ist ein McEnroe, der fluchend mit Schlägern schmeißt, amüsanter als ein Federer; selbst die Spiele sind heute langweiliger. Es gibt das aber noch: anarchische Stars, die auf ihr Image pfeifen und auf Droge ins Interview gehen. Amy Winehouse hat eine ganze Karriere so durchgezogen. Diese Leute leben für uns, aber danach bleiben sie allein mit unserer Häme zurück. Ich bin nicht traurig, wenn man nicht den ganzen Dreck erfährt. Natürlich lese ich das auch, aber es spricht viel dafür, wenn eine Schauspielerin über ihren Film spricht und nicht über ihre Fehlgeburt.



„3 Tage in Quiberon“ lief im Wettbewerb der Berlinale. Marie Bäumer wurde hier und da als Anwärterin für einen Bären gehandelt …

… und ja: Ich war enttäuscht, als das am Ende dann doch nicht geklappt hat.



Sie engagieren sich bei „Pro Quote Film“, und auf der Homepage der Initiative lese ich, dass nur 21 Prozent der deutschen Filme von Regisseurinnen stammen.

Ich kann das auch nicht verstehen. Wir sind mehr als die Hälfte der Menschheit. Und wir entscheiden, welche Filme erfolgreich sind: Frauen nehmen ihre Männer mit ins Kino. Frauen entscheiden, was im Fernsehen geguckt wird. Trotzdem gibt der Film uns kaum Perspektiven. Als Kind hatte ich keine medialen Vorbilder. Kinofilme werden in Deutschland zu 80 Prozent von Männern inszeniert, und nicht alle sind Almodovar oder Bergman, die trotzdem tolle Frauengeschichten erzählen. Wir verschenken einen ungeheuren Reichtum, inhaltlich, aber auch wirtschaftlich.



Woran liegt es?

An alten Denkmustern: Frauen können so eine große Mannschaft nicht führen? Das ist doch Quark! Frauen sind sogar besser, weil sie weniger hierarchisch denken. Frauen können nicht mit Budgets umgehen? Wie bitte? Auf der ganzen Welt verwalten die Mütter das Haushaltsgeld. Frauen melden sich krank, wenn die Kinder Schnupfen haben? Also echt! Ich kenne lauter tolle Väter, die sofort das Set verlassen würden, wenn ihr Kind einen Autounfall hat. Aber niemand, weder Regisseurinnen noch Regisseure, lassen die Arbeit wegen Fieber liegen. Woran es nicht liegt ist die Ausbildung: Vor 15 Jahren waren wir an der Filmhochschule schon fast zur Hälfte Frauen. Aber nach dem Erstling geht es nicht weiter. Wir machen einen Film, vielleicht zwei, und danach sind wir nicht mehr zu sehen.



Wie war’s bei Ihnen?

Ich finde es wunderbar, eine Frau zu sein und habe mich nie als Opfer gesehen. Aber nach meinem dritten Film „Töte mich“ habe ich fünf Jahre nicht gedreht. Ich hatte lauter Preise geholt, ich war in Cannes – aber es war nicht möglich, mir einen Fernsehfilm zu vermitteln. Meine Agentin gehört zu den besten ihres Fachs; sie konnte es erst nicht glauben, aber irgendwann hat sie auch gesagt: Ich kriege meine Frauen nicht durch. Ohne Quote dauert es noch 100 Jahre.



Wann haben Sie selbst die Ablehnungen auf Ihr Geschlecht bezogen? Das sagt ja keiner dazu.

Bei mir schon. Ein Produzent hat mich und die Autorin Esther Bernstorff mal ein Exposé für einen „Polizeiruf“ schreiben lassen und ist damit zur Redakteurin gegangen. Die hat nur unsere Namen angesehen und stolz gesagt: „Mit Frauen arbeite ich nicht.“ Eine Frau! Vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen! Die lebt von meinen Gebühren. Das war vor knapp zehn Jahren, und sie arbeitet noch. Heute wäre das ein Kündigungsgrund. Gucken Sie sich die besten deutschen Filme der letzten Jahre an: „Toni Erdmann“, „Wild“, „Vor der Morgenröte“ – alles von Frauen. ●