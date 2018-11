In 800 Metern Tiefe : Vor Argentinien verschollenes U-Boot entdeckt

Das vor einem Jahr verschollene argentinische U-Boot «ARA San Juan» ist im Südatlantik gefunden worden. Das Schiff sei von der privaten Firma Ocean Infinity in 800 Meter Tiefe geortet worden, teilte die argentinische Marine in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) mit.

von dpa

17. November 2018, 10:17 Uhr

Die «ARA San Juan» war am 15. November 2017 mit 44 Seeleuten an Bord auf der Fahrt von Ushuaia im äußersten Süden Argentiniens nach Mar del Plata verschwunden. Zuvor hatte es technische Probleme an Bord gegeben. Zudem wurde in der Nähe der letzten bekannten Position des U-Boots eine Explosion registriert.