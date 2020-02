Untersuchungshaft angeordnet : Volkmarsen: Ermittlungen in alle Richtungen

Die Ermittlungen nach der Gewalttat in Nordhessen mit mehr als 60 Verletzten laufen weiter auf Hochtouren - und gehen in alle Richtungen. Was waren die möglichen Beweggründe des Tatverdächtigen?

Avatar_shz von dpa

26. Februar 2020, 10:44 Uhr

Das Motiv des Autofahrers, der beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen absichtlich in eine Menschenmenge gefahren sein soll, ist weiter unklar.

Man ermittele in alle Richtungen und schließe auch einen politischen Hintergrund nicht aus, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch. Für eine Beurteilung der Motive sei es noch zu früh. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, dass die Ermittler derzeit von einer Art Amokfahrt ausgehen.

Ein 29-jähriger Deutscher aus Volkmarsen war nach den bisherigen Ermittlungen am Rosenmontag mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, darunter auch 20 Kinder.

Man werfe dem mutmaßlichen Täter, einem 29-jährigen Deutschen aus Volkmarsen vor, «dass er sein Fahrzeug bewusst in die Menschenmenge steuerte, um Menschen zu töten und schwer zu verletzen», sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Von einer Amokfahrt wollte er nicht sprechen: «Das ist eine Kategorie, die es schlichtweg nicht gibt. Wir gehen von versuchtem Mord, gefährlicher Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aus.»

Gegen den Tatverdächtigen hatte ein Richter am Dienstagabend Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Der Mann war zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen. Zu seinem Gesundheitszustand machten die Ermittler keine weiteren Angaben.