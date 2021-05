Kriminalität : Vier Verhaftungen 19 Jahre nach mutmaßlichem Doppelmord

2002 wurde ein junges Paar in Oberbayern als vermisst gemeldet. 2020 wurden ihre Leichen gefunden. Nun hat die Kriminalpolizei vier Verdächtige verhaftet.

Kipfenberg | Rund 19 Jahre nach dem mutmaßlichen Doppelmord an einem Pärchen in Oberbayern hat die Kripo vier Verdächtige festgenommen. Alle vier Personen befänden sich in Untersuchungshaft, teilte das Ingolstädter Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Die Beschuldigten werden verdächtigt, im Jahr 2002 für den Tod der 21 Jahre alten Frau und des 23-jährigen Mannes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.