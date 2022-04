Einsatz in elf Bundesländern : Vier Festnahmen bei bundesweiter Razzia gegen Rechtsextreme

„Ein wichtiger Schlag gegen die gewaltbereite rechtsextremistische Szene“: In elf Bundesländern finden am Mittwochmorgen Razzien gegen rechtsextreme Gruppen statt.

Ermittler gehen seit dem Morgen mit einer großen Aktion in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. Zuvor hatten der „Spiegel“ und andere Medien berichtet. Für Verfassungsschu...

