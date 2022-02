Kriminalität : Verletzte bei Streit vor Ulmer Wohnhaus - Fahndung nach Auto

Bei einem Gerangel vor einem Wohnhaus in Ulm werden drei Menschen verletzt. Die Polizei geht der Frage nach, ob eine Machete im Spiel war. Und sie sucht nach einem Wagen mit bayerischem Kennzeichen.

Nach einem Streit vor einem Wohnhaus in Ulm mit drei Verletzten wird nach einem Auto mit bayerischem Kennzeichen gefahndet. Mit vielen Kräften war die Polizei zuvor am Montagabend zu dem Haus in der Ulmer Oststadt ausgerückt. Wie sie am späten Abend berichtete, hatten Unbekannte gegen 17.45 Uhr am Montag bei dem Haus geklingelt und waren sofort auf ein...

