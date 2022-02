Auszeichnung : Verleihung der Brit Awards: Adele räumt drei Preise ab

Adele ist die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Erstmals in der Geschichte der Awards gab es keine Aufteilung in männliche und weibliche Kategorien.

Superstar Adele ist die Gewinnerin der Brit Awards 2022. Die Sängerin wurde bei der Preisverleihung in London am Dienstag als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Außerdem gewann sie den begehrten Preis für das Album des Jahres („30“) und die Single des Jahres („Easy On Me“). Unter Tränen bedankte sich die Sängerin, die vor kurzem ihre Konzertreihe in ...

