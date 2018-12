Kein Hinweis auf Terror : Verhafteter schweigt zu Drogenfahrt über Flughafenvorfeld

Ein Mann durchbricht mit einem Auto ein Tor und gelangt so aufs Flughafenvorfeld in Hannover. Polizeikräfte überwältigen ihn und nehmen ihn fest. Was sein Motiv für die Tat ist, bleibt aber unklar.

von dpa

31. Dezember 2018, 13:18 Uhr

Der nach einer spektakulären Autofahrt über das Rollfeld des Flughafens von Hannover in Untersuchungshaft sitzende Mann schweigt weiter zu seinem Motiv. Das teilte die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Montag mit.

Am Samstag hatte der unter Drogen stehende 21-Jährige ein verschlossenes Tor aufgebrochen und war mit seinem Auto auf das Flughafengelände gefahren. Dort stoppte der unbewaffnete Mann schließlich unter einem stehenden Flugzeug und wurde von der Polizei überwältigt.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund ergaben sich nicht. Der Flugverkehr musste für viereinhalb Stunden unterbrochen werden.