Prozess : Vergewaltiger soll Gefängniszelle angezündet haben

Ein abgelehnter Asylbewerber aus Ghana, der wegen besonders schwerer Vergewaltigung und räuberischer Erpressung verurteilt wude, steht erneut vot Gericht.

Köln | Er soll seine Gefängniszelle in Brand gesetzt und Mitarbeiter im Gefängnis mit dem Tode bedroht haben: Seit Dienstag steht der sogenannte Siegauen-Vergewaltiger vor dem Kölner Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft soll der 35-Jährige im Februar 2018 das Bett in seinem Haftraum in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln angezündet haben. Ein Wachtmei...

