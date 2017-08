Finanzkonzern Nordea : Verdacht auf Geldwäsche: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen dänische Großbank

vergrößern 1 von 1 Foto: MAURITZ ANTIN/dpa 1 von 1

Kopenhagen | Der dänische Staatsanwalt für Wirtschaftsvergehen und internationale Kriminalität (Søik), im Volksmund „Bagmandspolitiet" genannt, hat eine Untersuchung gegen die große dänische Bank Nordea eingeleitet. Dabei soll festgestellt werden, inwiefern die Bank gegen das Geldwäsche-Gesetz verstoßen hat. Am Donnerstag machten die Søik-Mitarbeiter eine Razzia im Hauptsitz der Bank. Die Beamten beschlagnahmten eine Reihe von Daten und Dokumenten.

„Wir sind dabei, die beschlagnahmten Dokumente zu analysieren. Wenn wir damit fertig sind, werden wir sehen, ob wir genügend Material für ein Ermittlungsverfahren haben“, erklärt Polizeidirektor Thomas Anderskov Riis.

Bereits im Juni 2016 hatte die Finanzaufsicht Nordea angezeigt. Die Bank sei deshalb nicht überrascht gewesen, als die Polizei vor ihren Türen stand, wie Nordea in einer Pressemitteilung erklärt. „Wir werden mit der Anklagebehörde voll und ganz zusammenarbeiten und wir werden ihr den ungehinderten Zugang zu allen wichtigen Informationen sichern“, sagt die Abteilungsleiterin der Nordea Bank, Julie Galbo.

Nordea ist ein führender Finanzkonzern in Nordeuropa und dem Baltikum. Die Bank ist eine der 30 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als „systemically important financial institution“ (dt.: systemisch bedeutsames Finanzinstitut) eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.

